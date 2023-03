Update vom 03.03.2023, 12 Uhr: Kripo ermittelt nach schwerem Brand in Schwarzenbach

Ein Brand in einem Industriegebäude im Landkreis Hof beschäftigte am Freitagmorgen (3. März 2023) etliche Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr, des THW und des Rettungsdienstes über mehrere Stunden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Hof, wie das Feuer überhaupt ausbrechen konnte.

Gegen 4.30 Uhr wurde die Brandmeldeanlage eines Kesselraumes in dem Industriegebäude in der Färberstraße in Schwarzenbach ausgelöst. Ein Mitarbeiter bemerkte Rauch und wählte daraufhin den Notruf. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Flammen bereits auf das Gebäude übergegriffen. Schließlich gelang es den Einsatzkräften der örtlichen Feuerwehren, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.

Im Bereich des Brandortes waren aber auch Container abgestellt, die mit hochkonzentriertem Reinigungsmittel in Form von Säure und Lauge befüllt waren, wie das Polizeipräsidium Oberfranken erklärt. Durch die extreme Hitzeentwicklung wurden die Behälter ebenfalls beschädigt.

Bei den Aufräumarbeiten verletzte sich ein Mitarbeiter der Feuerwehr leicht an dem Konzentrat. Er kam zur vorsorglichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Für die Umwelt habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden, betont die Polizei. Nun werden die Flüssigkeiten in andere Behältnisse umgefüllt.

Nach ersten Schätzungen der Fachkräfte vor Ort beläuft sich der entstandene Sachschaden auf eine siebenstellige Summe. Beamte der Kripo Hof übernahmen die Ermittlungen, um die Brandursache zu klären. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen wurde der Alarm im Kesselraum durch ein heiß gelaufenen Gebläse ausgelöst. Der Verdacht liege daher nahe, dass ein technischer Defekt das Feuer entfachte.

Erstmeldung vom 03.03.2023, 9.30 Uhr: Feuer in Chemiefabrik - Schwieriger Einsatz zieht sich hin

Feuerwehreinsatz im Landkreis Hof: Am Freitagmorgen (3. März 2023) rückten die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu einem Chemiebetrieb in Schwarzenbach an der Saale aus, weil dort ein Feuer ausgebrochen war. Das gelagerte Material erschwert der Feuerwehr den Einsatz.

Gegen 5 Uhr morgens wurde die Feuerwehr alarmiert: In einem Industriebetrieb war eine Maschine in Brand geraten. Auch Gefahrstoffe wurden in dem Bereich gelagert, wie Sascha Ploss, Pressesprecher der Feuerwehr Landkreis Hof, im Gespräch mit News5 erklärt. Einer der IBC-Behälter, der tausend Liter umfasste, sei dabei ausgelaufen.

Einsatz in Schwarzenbach: Feuer breitet sich in Maschinenhalle aus

Die Brandbekämpfung habe sich schwierig gestaltet, da sich das Feuer auch auf die Zwischendecke und weitere Teile des Gebäudes ausbreitete, in denen ebenfalls Gefahrstoffe untergebracht sind. Die Lage sei zunächst unübersichtlich gewesen.

Die Feuerwehr musste daher mehrmals Verstärkung anfordern. Einige Bereiche seien nur noch mit speziellen Chemikalienschutzanzügen betretbar, da die Flüssigkeit sonst die Kleidung angreifen könnte. Es sei aktuell noch nicht absehbar, wie lange der Einsatz noch andauert, da noch Glutnester vorhanden sein könnten.

Ebenfalls unklar ist, wie die Einsatzkräfte mit den ausgetretenen Soffen umgehen sollen, erklärt Ploss. Eventuell reiche es aus, die Flüssigkeit zu verdünnen, oder sie müsse abgefangen werden. Laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll der entstandene Sachschaden im sechsstelligen Bereich liegen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.