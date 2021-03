Am Mittwoch, dem 10. März 2021, hat ein 23-Jähriger in Rehau bereits zum dritten Mal ohne vorgeschriebene Maske einen Einkaufsmarkt in der Uhlitzstraße in Rehau betreten.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Zudem bekam er Hausverbot für den Markt erteilt, wie die Polizeistation Rehau berichtet.

Symbolfoto: Sina Schuldt / dpa