Rehau: Kreisstraße HO 5 ab Donnerstag erneut voll gesperrt - nach Sanierung im Vorjahr

Nachdem bereits im vergangenen Jahr die Kreisstraße HO 5 zwischen Kühschwitz und Rehau saniert wurde, muss der Bereich nun erneut überarbeitet werden, wie das Landratsamt Hof in einer Pressemitteilung erklärt. In einem Teilabschnitt zwischen der Firma Willy Böhme GmbH & Co. KG und der Zufahrt Schwarzwinkel wurden Fehlstellen im Asphalt festgestellt, die auf einen Materialfehler bei der Produktion zurückzuführen sind. Die Asphaltdeckschicht muss hier wieder abgefräst und neu asphaltiert werden. Die Kreisstraße HO 5 zwischen Neukühschwitz und Rehau wird deswegen ab nächsten Donnerstag, den 07.09.2023, vollgesperrt.

Der Verkehr wird großräumig umgeleitet. Verkehrsteilnehmer aus Richtung Rehau werden über die Staatsstraße St 2192 nach Regnitzlosau und weiter über die Kreisstraße HO 4 (Klötzlamühle) umgeleitet. Für Fahrzeuge aus Richtung Kautendorf beziehungsweise Kühschwitz mit dem Ziel Rehau gilt selbiges in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge.

Von der Sanierung ist auch der Einmündungsbereich der Bundesstraße B 15 betroffen. Somit wird es den Verkehrsteilnehmern aus Richtung Hof in dieser Zeit nicht möglich sein, bei Neukühschwitz die Bundesstraße B 15 zu verlassen. Die letzte Abfahrt vor der Autobahn A 93 ist auf Höhe von Kautendorf.

Hierbei ist zu beachten, dass die Ortsdurchfahrt von Kautendorf aufgrund einer Gewichtsbeschränkung für den Schwerverkehr gesperrt ist. Die Straßensperrung dauert voraussichtlich bis Mittwoch, den 13.09.2023. Der Schulbusverkehr zum Schulbeginn soll planmäßig stattfinden.