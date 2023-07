Die Stadt Münchberg im Landkreis Hof feiert von Freitag (7. Juli 2023) bis Montag (10. Juli 2023) das Wiesenfest 2023. Ein Programmpunkt wäre heute zum Tag der Schulen der Wiesenfestzug vom Kirchplatz zum Festplatz ab 13.30 Uhr gewesen.

Schülerinnen und Schüler aller Grund- und Mittelschulen sowie des Gymnasiums hätten an der Tradition teilgenommen. Doch am Sonntag (9. Juli 2023) verkündete die Stadt in einem öffentlichen Statement: "Der eigentliche Wiesenfestumzug entfällt." Die Wetterlage habe zu der Entscheidung geführt.

"Zu belastend": Münchberg sagt Programmpunkt des Wiesenfests ab

Auch am Wochenende seien Kinder und Jugendliche aus dem Wiesenfest aktiv gewesen. Organisator Markus Hertrich sagt hierzu im Gespräch mit inFranken.de: "Wir stellten fest, dass die Hitze für die Kinder doch zu belastend ist. "Auch morgen wird es sicherlich wieder warm", schieb die Stadt deshalb am Vortag des Festzugs. "Auch wenn der Wetterbericht morgen etwas Entspannung verspricht, wollen wir kein Risiko eingehen", so die Begründung. Die Entscheidung hätten die Verantwortlichen der Stadt Münchberg und die beiden Schulleitungen von Grund- und Mittelschule gefällt. Für die Region sagt der Deutsche Wetterdienst in den Mittagsstunden 28 Grad und lockere Bewölkung voraus.

Als Alternative sollen sich die Schülerinnen und Schüler um 14 Uhr in dem abgesperrten Bereich vor dem Zelt einfinden. "Dort wird (eventuell verkürzt) gesungen und abschließend entschieden, ob, und wenn ja, welche Spiele und Staffeln stattfinden. Mit dieser Regelung wollen wir alle zeigen, wie wichtig uns die Gesundheit der Kinder ist", vermeldet die Stadt Münchberg. Im Netz erntet dies viel Zustimmung: "Die einzig richtige Entscheidung", kommentiert eine Frau beispielsweise.

Für 18.30 Uhr ist der Wiesenfesteinzug zum Rathaus geplant. Hier hält Bürgermeister Christian Zuber (SPD) seine Ansprache. Im Anschluss sollen wieder Hunderte bunte Luftballons den Himmel über Münchberg bunt einfärben. Weitere Nachrichten aus Hof findest du auf unserer Übersichtsseite.