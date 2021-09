Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag (1. September 2021) in der Bahnhofstraße in Stammbach (Kreis Hof) gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Zur Unfallzeit war ein 74-jähriger Autofahrer auf der Bahnhofstraße in Richtung Münchberg unterwegs, als er aufgrund einer Baustelle auf seiner Fahrspur nach links auf die Gegenspur wechselte. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Krad eines 58-Jährigen.

Motorradfahrer schwer verletzt in Klinik geflogen

Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer auf die Windschutzscheibe des Autos geschleudert. Der Kradfahrer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde von einem Rettungshubschrauber mit Brüchen an Armen und Beinen in eine Klinik nach Bayreuth geflogen.

Der Autofahrer wurde nur leicht verletzt. Auch er wurde in eine Klinik eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 22.000 Euro.

Vorschaubild: © pixabay.com/Efraimstochter