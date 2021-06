Das Bayerische Landesamt für Statistik hat in diesen Tagen die aktuellen Einwohnerzahlen für die bayerischen Städte und Gemeinden herausgegeben. Zum 31. Dezember 2020 waren 8.454 Einwohner mit Erstwohnsitz in der Stadt Helmbrechts verzeichnet. Das entspricht einem Zuwachs von 85 Einwohnern im Vergleich zum Vorjahr. Bürgermeister Stefan Pöhlmann (SPD) zeigt sich sehr erfreut von den Zahlen: „Es ist schön zu sehen, dass Helmbrechts wieder wächst und neue Bürgerinnen und Bürger in unsere Stadt kommen.“ Pöhlmann sei stolz, dass Helmbrechts als einzige Kommune im Landkreis Hof ein Bevölkerungswachstum von über einem Prozent verzeichnen kann. Das teilt die Stadt mit.

Neben einem Anstieg der Geburtenzahlen, können auch verstärkt Zuzüge aus Großstädten beobachtet werden, heißt es, was als eine Folge der Corona-Krise und den Erfahrungen im Lockdown angesehen werden könne.