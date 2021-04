"Abend des Buches" in Hof: Am Freitag, 30. April 2021 findet von 19.00 Uhr bis circa 20.30 Uhr der „Abend des offenen Buches“ statt. Alle Buchinteressierten sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung digital teilzunehmen. Bibliothekarin Katharina Burkhardt führt unter anderem zusammen mit Hofer Buchhändlern und Buchhändlerinnen durch den Abend und stellt dem Publikum spannende und lesenswerte Neuerscheinungen vor. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich bis zwei Stunden vor der Veranstaltung unter stadtbuecherei@stadt-hof.de anmelden, um den Zugangslink zu erhalten.

Hof: Büchereifest zum Welttag des Buches verschoben

Die Stadtbücherei Hof, die in diesem Jahr ihr 100jähriges Bestehen feiert, hat zum Welttag des Buches, der am 23. April 2021 stattfindet, ein großes Büchereifest geplant. Dieses wird coronabedingt voraussichtlich auf den 2. Juli 2021 verschoben.