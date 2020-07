Immenser Anstieg an Arbeitslosen in Hof und Bayreuth - im Vergleich zum Vorjahresmonat: Aus einer neuen Statistik der Bundesagentur für Arbeit geht hervor, dass es in der Region deutlich mehr Menschen ohne Arbeit gibt als noch 2019. Insgesamt waren diesen Juni 11.843 Menschen im Bezirk Bayreuth-Hof als arbeitslos gemeldet.

Von den Arbeitslosen sind sowohl in Hof als auch in Bayreuth rund 60 Prozent Männer und 40 Prozent Frauen. 21 Prozent in Hof sind Langzeitarbeitslose, in Bayreuth liegt die Quote bei 16,6 Prozent. Im Juni 2019 waren deutlich weniger Menschen ohne Arbeit als im Juni dieses Jahres: Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen beträgt 45 Prozent in der Stadt Hof, in der Stadt Bayreuth 44,2 Prozent. Insgesamt sind damit 515 (Hof) und 704 (Bayreuth) Arbeitslose dazugekommen.

Positive Nachrichten: Einige Menschen entkommen der Arbeitslosigkeit

Aber auch Abgänge an Arbeitslosen kann die Stadt Hof verbuchen. 355 Menschen gehen im Juni 2020 wieder einer Tätigkeit nach. In Bayreuth haben 384 eine neue Stelle gefunden. Auch bei den gemeldeten Arbeitsstellen gibt es Zuwachs: Im Juni 2020 wurden 124 neue Plätze in Hof und 244 in Bayreuth gemeldet.

Trotzdem macht sich die Corona-Krise klar bemerkbar: Im Vergleich zum Juni 2019 gab es in der Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof im diesjährigen Juni 3575 Arbeitslose mehr. Dies entspricht einer Zunahme von sage und schreibe 43,2 Prozent. Das dürfte in erster Linie der Covid-19-Pandemie geschuldet sein. Die Verteilung zwischen unterschiedlichen Alters- und Personengruppen ist ähnlich. Bei allen Gruppen gab es deutliche Anstiege im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Hoffnung in Sicht? Im Vergleich zum Mai 2020 sind die Juni-Arbeitslosenzahlen im Raum Bayreuth-Hof leicht gesunken. „Es gibt Lichtblicke auf dem Arbeitsmarkt der Region: Trotz anhaltender Corona-Krise ist die Zahl der Arbeitslosen von Mai auf Juni um 182 gesunken und auch die Nachfrage nach Arbeitskräften hat sich erholt“, so die Monatsbilanz von Sebastian Peine, Chef der Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof.

Auch in Nürnberg sind viele Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Die Pandemie drängt viele Leute aus ihren Berufen. Mehr Informationen im Artikel von inFranken.de.