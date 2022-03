Robert Preuß von der Fluglehrer- und Pilotenschule Your Sky in Döhlau (Landkreis Hof) hat sein Hobby genutzt, um seinen Standpunkt zum Ukraine-Krieg und Kriegen allgemein einer breiten Öffentlichkeit zu demonstrieren: Zwischen Hof und Plauen zeichnete er mit einem Kleinflugzeug das Wort "Peace" in den Himmel.

Wie Preuß im Interview mit der Agentur News5 sagt, werde "diese Botschaft den Krieg nicht beenden, aber in der jetzigen Zeit ist es wichtig, klar Kante zu beziehen, auf welcher Seite man sich positioniert".

"Peace": Pilot hinterlässt Friedenswort zwischen Hof und Plauen - weltweit einsehbar

Ihn und seine Kollegen an der Flugschule bewege die aktuelle Lage in der Ukraine. Aus einer Stammtisch-Unterhaltung sei die Idee entstanden, mit dem Flugzeug ein Wort in den Himmel zu schreiben. Das sei auch schon bei seinem Heiratsantrag erfolgreich verlaufen, erklärt er News5. Er habe Hof und Plauen ausgewählt, da diese während der deutschen Teilung voneinander getrennt waren und somit eine gemeinsame Geschichte hätten.

Mit einer einmotorigen Maschine und einer Copilotin an Bord sei er daher am Dienstag (8. März 2022) und Mittwoch (9. März 2022) zu einer jeweils einstündigen Tour gestartet, berichtet News5. Dabei flog er den Schriftzug "Peace" in einer Dimension von 30 mal 10 Kilometern ab. Auf der Plattform Flightradar24 könne man die Positionen des Flugzeugs am Himmel nachträglich einsehen - und das weltweit.

"Man kann es schwer fassen. Es ist eine Art Ohnmacht. In meiner Generation kennt man es nicht, dass in der näheren Umgebung Krieg herrscht. Natürlich gibt es neben der Ukraine noch weitere Kriege, die schon Jahre lang dauern", sagt er schließlich und betont, wie wichtig es ist, daher seine Meinung Kund zu tun.

Mehr zum Thema: inFranken.de verfolgt in einem Ticker Ereignisse zum Ukraine-Krieg.