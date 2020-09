Saunasaison startet in Hof: Am Dienstag (8. September 2020) beginnt gleichzeitig mit dem bayerischen Schulstart die Bade- und Saunasaison in HofBad und HofSauna. Das berichten die Stadtwerke Hof.

Demnach öffnen beide Einrichtungen um 9 Uhr ihre Türen für Besucher. Wie im FreiBad Hof oder in anderen Hallenbädern müssen die Gäste auch in HofBad und HofSauna die Corona-Regeln beachten wie beispielsweise das Tragen einer Mund-Nasen-Bewegung, solange Straßenkleidung getragen wird. Außerdem sind die Abstandsregelungen von 1,5 Metern einzuhalten. Einige Bereiche wie zum Beispiel die Dampfbäder sowie die Startblöcke am Schwimmerbecken dürfen nach den Auflagen der Behörden noch nicht geöffnet werden.

Veränderte Öffnungszeiten durch Schulbetrieb

Da nicht alle Schulklassen, aufgrund der eingeschränkten Umkleidemöglichkeiten und der geltenden Abstandsregeln, gleichzeitig das Bad nutzen dürfen, ändert sich der Gruppen- und Schulbetrieb.

Das hat veränderte Öffnungszeiten für den öffentlichen Badebetrieb zur Folge. Montags haben HofBad und HofSauna geschlossen, ausgenommen ist der Schulbetrieb. Die neuen Öffnungszeiten finden Sie auf der Webseite der Stadtwerke - und bei uns:

HofBad - Öffnungszeiten ab 08.09.2020

Montag: Geschlossen

Dienstag: 09:00 - 21:00 Uhr

Mittwoch: 09:00 - 21:00 Uhr

Donnerstag: 09:00 - 21:00 Uhr

Freitag: 09:00 - 22:00 Uhr

Samstag: 09:00 - 22:00 Uhr

Sonn- und Feiertag: 09:00 - 21:00 Uhr

