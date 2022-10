Die Schlägerei auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hans-Böckler-Straße in Hof ereignete sich am laut Polizei am Samstagnachmittag (22. Oktober 2022) gegen 15.15 Uhr.

Zwischen den Angehörigen zweier Familien aus Stadt beziehungsweise Landkreis Hof bestehen schon längere Streitigkeiten. Mehrere Polizeistreifen trennten die Beteiligten und hörten sich den Vorfall an.

Schlägerei in Hof - Frau gegen Oberkörper geschlagen

Zunächst habe ein 39-Jähriger einem 29-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Jüngere sei zu Boden gefallen und wurde außerdem am linken Ellenbogen verletzt, fährt die Polizeiinspektion Hof fort. Danach habe der 39-Jährige eine 29-Jährige am Hals gepackt und gewürgt. Dies habe dazu geführt, dass der 29-Jährige den 39-Jährigem angriff und ihn mit Fäusten gegen den Kopf schlug.

Bei der Anzeigenaufnahme wurde obendrein bekannt, dass der 39-Jährige, zusammen mit einem 21-Jährigen, einen 35-Jährigen mit Faustschlägen traktierte. Letztlich erfuhr die Polizei noch, dass eine 39-Jährige von dem 29-Jährigen gegen den Oberkörper geschlagen wurde.

Zwei der Beteiligten wurden vorsorglich vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Klinikum Hof gebracht. Gegen zwei weitere Beteiligte wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Insgesamt nahm die Polizei Hof vier Strafanzeigen wegen Körperverletzung und eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf.