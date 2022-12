Hof vor 29 Minuten

Diebstahl

Im Supermarkt: Frau stiehlt Rucksack, schlägt Besitzerin und flüchtet unerkannt - Polizei sucht nach Zeugen

Einer 25-Jährigen ist am Dienstag ihr Rucksack in einem Supermarkt in Hof gestohlen worden. Als die Diebin zur Rede gestellt wurde, schlug sie kurzerhand zu.