Hof vor 50 Minuten

Zimmerbrand

Brand in Wohnung von Katzenliebhabern: Fünf Tiere verenden

Am Donnerstagmorgen ist es in Hof zu einem Brand einer Wohnung von Katzenliebhabern gekommen. Die Feuerwehr konnte zwar den Großteil der Tiere in Sicherheit bringen, fünf Katzen verendeten jedoch. Die Bewohner kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus.