Am Montagvormittag (31.05.2021) ist in Hof in der Ottostraße ein Feuer ausgebrochen. Laut ersten Informationen des Polizeipräsidiums Oberfranken steht der Dachstuhl eines Hauses in Brand.

Die Polizei warnt vor starker Rauchentwicklung. Der Bereich um das betroffenen Gebäude wurde vorläufig abgesperrt. Die Feuerwehr ist vor Ort, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Ob jemand bei dem Brand verletzt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details lesen Sie an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Symbolbild: NEWS5 / Oßwald (NEWS5)