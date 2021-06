Der Landkreis Hof hat versuchsweise eine Fläche angelegt, auf der heimische Blüten- und Kräutersamen mit Bio-Zertifikat aus dem Frankenwald ausgesät wurden. Hier soll eine artenreiche Blüh- und Mähwiese entstehen, die zur Erhaltung der Insektenvielfalt beiträgt. „Wir werden die Entwicklung der Fläche genau beobachten“, erklärte Jürgen Wälzel, Leiter des Fachbereichs Tiefbau am Landratsamt, beim Ortstermin. „Dass hier bei uns in Obersteben entsprechendes Bio-Saatgut produziert wird, ermöglicht es uns, genau die Pflanzenarten anzubauen, auf die unsere heimischen Insekten spezialisiert sind.“ Die Versuchsfläche befindet sich an der Kreisstraße HO27 bei Neumühl nahe Leupoldsgrün. Das teilt das Landratsamt Hof mit.

„Mit Projekten wie diesem setzt sich der Landkreis Hof aktiv für die Artenvielfalt ein. Dieser Blühwiese werden bald noch weitere folgen“, ergänzte Landrat Dr. Oliver Bär.

Wie der Landschaftspflegeverband Landkreis und Stadt Hof e.V. ankündigt, werden weitere insekten- und blütenreiche Flächen in den kommenden zwei Jahren im Rahmen des neuen „NATÜRLICH BAYERN“-Projekts „Wir machen Insekten den HOF!“ durch den hiesigen LPV entwickelt. In der Stadt Hof sowie entlang von Kreisstraßen im Landkreis werden dann Maßnahmen zur Schaffung von insektenreichen Lebensräumen umgesetzt.

In der Initiative „NATÜRLICH BAYERN – insektenreiche Lebensräume“ des Deutschen Verbands für Landschaftspflege engagieren sich die bayerischen Landschaftspflegeverbände für mehr Insektenvielfalt in den bayerischen Kommunen. NATÜRLICH BAYERN wird vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz gefördert und ist Teil des Blühpakts Bayern. Der Landschaftspflegeverband Landkreis und Stadt Hof e.V. ist einer von 30 Landschaftspflegeverbänden, die für diese Initiative ausgewählt wurden.