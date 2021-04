"Schlappentag" in Hof fällt aus - Stadt beliefert Bürger mit Bier und Wurst: Heuer kann der 589. Schlappentag am 31. Mai 2021 nicht als traditionelles Fest stattfinden. Doch es wird ihn in digitaler Form geben. Für das "richtige" Festfeeling zuhause sorgt deshalb die exklusive Schlappentag-Genussbox mit vielen kulinarischen Spezialitäten aus heimischer Herstellung. Das teilt die Stadt Hof mit.

"In diesem Jahr ist von uns allen Flexibilität gefragt", sagt Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Weil der Schlappentag diesmal virtuell stattfindet, haben sich die Privilegierte Scheiben-Schützen-Gesellschaft, die Stadt Hof, das Stadtmarketing, mehrere Handwerksbetriebe, die Brauerei Scherdel und Maximilian Falter vom Falter-Webshop gemeinsam ein besonderes Schmankerl ausgedacht. "Die exklusive Schlappentag-Genussbox ist ein echtes Füllhorn mit regionaltypischen Hofer Spezialitäten", erläutert Döhla.

Statt "Schlappentag" in Hof: Vier Flaschen Bier, Pressack und Brot

In dem Zuhause-Paket steckt viel Kulinarik: Vier Flaschen Schlappenbier und ein original Schlappenbier-Krug (0,5 l) von der Brauerei Scherdel, Hofer Rindfleischwurst von der Metzgerei Max, Hofer Presssack von der Metzgerei Schiller, mit Schlappenbier hergestellte „Schlappenbier-Beißer“ von der Metzgerei Herpich, ein Glas Original Hofer Siebenstern-Senf von der Firma Jackstädt, ein extra für den Schlappentag mit Biertreber und Schlappenbier gebackenes Brot (ca. 800 g) aus dem Hause Falter und dazu ein schöner und dekorativer Schlappentag-Magnet mit Holzscheibe von der Stadt Hof.

Die Schlappentag-Genussbox ist also ein idealer Begleiter für alle Schlappentagliebhaberinnen und -liebhaber, die in der Ferne leben. Aber auch alle Hoferinnen und Hofer können sich mit der Genussbox ein Stück Schlappentag nach Hause holen und online beim Schlappentag 2021 mit dem Herzen dabei sein. Was genau der "Schlappentag digital" zu bieten hat, erfahren alle Interessierten kurz vor dem Festtag aufwww.hof.de, der Internetseite der Stadt Hof. Schon jetzt steht fest: Es wird viele Geschichten und Gschichtla rund um den Schlappentag geben. Über weitere Details werden wir rechtzeitig informieren.

Wer online beim Schlappentag 2021 dabei sein möchte, kann die Genussbox bequem vorbestellen, sodass sie pünktlich zum Schlappentag an die Haustür geliefert wird.

So bekommen Sie den "Schlappentag"-Korb zu sich nach Hause

Das Genusspaket kann bis zum 25. Mai 2021 online über www.falter-shop.de/SchlappenBox (zum Preis von 34,00 Euro zuzüglich 7,90 Euro für Paketversand) bestellt werden. Die vorbestellten Schlappentag-Genussboxen kann man am 31. Mai 2021 zwischen 8 Uhr und 16 Uhr übrigens auch an der Verkaufsstelle am Schießhäusla abholen. Hier werden auch kleine Souvenirs und Schlappenbier angeboten.