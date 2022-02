Im Hofer Land wurden 309 weitere Personen Corona-positiv getestet, davon 188 aus dem Landkreis und 121 aus der Stadt Hof. Elf Personen davon waren bereits als Kontaktpersonen bekannt. Da an das Hofer Land zwei weitere Fälle abgegeben wurden, ergeben sich 311 Fälle. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle liegt bei 23.783. Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 356, erklärt das Landratsamt Hof.

Da 89 Personen wieder aus der Quarantäne entlassen werden konnten, liegt die Zahl der aktuellen Fälle bei 3.209. Insgesamt 20.218 Personen gelten als genesen.

Die 3.209 aktiven Fälle verteilen sich wie folgt auf Landkreis und Stadt:

7-Tage-Inzidenzwerte (aktuelle Berechnung laut RKI):

Seit Beginn der Impfungen wurden im Hofer Land insgesamt 114.269 Personen vollständig geimpft*. Bis dato wurden 91.467 Boosterimpfungen durchgeführt*. Erstimpfungen wurden 110.813 verabreicht*.

Die Impfquote der vollständig Geimpften liegt bei 81,26% der Gesamtbevölkerung. Die Quote der Geimpften mit Booster liegt bei 65,04%. Die Quote der Erstimpfungen liegt bei 78,8%.

* (durch Impfzentren und Hausarztpraxen)

Die nächste Impfmöglichkeit ohne Termin nach aktuellem Stand am Dienstag, 22.2.2022:

Die Coronavirus-Infektionszahlen in Bayern sowie die Zahlen der in Krankenhäusern aufgenommenen Corona-Patienten finden Sie online beim LGL. Daraus relevante aktuelle Kennzahlen für Bayern:

