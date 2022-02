Hof vor 29 Minuten

Verkehrsunfall

82-Jähriger von Auto erfasst: Der Senior muss vor Ort reanimiert werden - 59-Jährige erkennt Fußgänger zu spät

In Hof ist es am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Ernst-Reuter-Straße gekommen. Ein 82-Jähriger überquerte die Fahrbahn in der Dunkelheit. Eine 59-jährige Autofahrerin erkannte den Mann zu spät.