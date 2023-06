Hof: 50-Jahre Naturpark Frankenwald - Markus Söder gratuliert zum Jubiläum

Mit einem Festakt wurde am Freitag (16. Juni 2023) das 50-jährige Bestehen des Naturparks Frankenwald gefeiert, das berichtet das Landratsamt Hof in einer Pressemitteilung bekannt.

Dazu begrüßten die drei Vorsitzenden des Naturparks – der Kronacher Landrat Klaus Löffler, der Hofer Landrat Oliver Bär und der Kulmbacher Landrat Klaus Peter Söllner – den Hauptredner Ministerpräsident Markus Söder. Die Feier bildet den Höhenpunkt des Jubiläumsjahres, das mit zahlreichen Veranstaltungen begangen wird.

Landrat Bär hieß den Ministerpräsidenten und Ehrengäste in Geroldsgrün willkommen: "Wir leben gerne hier und wir sind stolz auf unseren Frankenwald. Gemeinsam wollen wir unsere Kulturlandschaft erhalten, weiterentwickeln und vermitteln. Dieser Aufgabe stellen wir uns als Naturpark zusammen mit unseren Partnern." Er dankte den zahlreichen Ehrenamtlichen, die einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, sowie dem Ministerpräsidenten für die Unterstützung des Freistaates bei der Bewältigung dieser Aufgaben.

Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident, beim Festakt: „Bayern ist Waldland! Heute 50 Jahre Naturpark Frankenwald im Landkreis Hof: Der Frankenwald ist eine der schönsten Naturregionen Europas. Er dient der Erholung, dem Klimaschutz und ist grüne Lunge. Die Zukunftsregion Oberfranken ist und bleibt lebenswert: Wir schaffen Zukunftsperspektiven für die Menschen vor Ort und fördern den Ausbau neuer Formen des Tourismus. Für uns gilt: Schützen und nützen! Natur und Landwirtschaft brauchen ein ausgewogenes Miteinander. Unsere generationenübergreifende Aufgabe ist der Erhalt unserer Wälder, der Artenvielfalt und unserer Heimat. Vielen Dank an alle, die dabei mithelfen."

Im April 1973 war der Trägerverein Naturpark Frankenwald e.V. im Kronacher Schützenhaus gegründet worden und damit der Grundstein für die Ausweisung des Großschutzgebietes gelegt. Ziel war, den Naturpark als Kulturlandschaft mit einzigartiger Natur zu bewahren und gemeinsam mit den Menschen als Heimat weiter zu prägen.

Der Naturpark erstreckt sich auf über 1.000 Quadratkilometer in den drei Landkreisen Kronach, Kulmbach und Hof. In den vergangenen fünf Jahrzehnten ist vieles erreicht worden und der Naturpark wurde zu einem bedeutenden Faktor für die Entwicklung der Region. Zahlreiche Förderprojekte wurden zusammen mit Kommunen umgesetzt und eigene Naturparkeinrichtungen geschaffen, wie etwa die Naturpark-Infozentren und Infopunkte. Lehrpfade wurden geschaffen, Aussichtstürme ertüchtigt und Infomaterialien erstellt. Zusammen mit Partner-Organisationen war und ist der Naturpark zudem an vielen Naturschutzprojekten beteiligt.

Drei Naturpark-Ranger stehen als Ansprechpartner zur Verfügung und zwei Naturpark-Schulen sensibilisieren zukünftige Generationen. Bis Ende 2023 soll es je eine Naturpark-Schule pro Landkreis geben. Im Jahr 2009 hat der Naturpark zusammen mit dem benachbarten Naturparken Thüringer Wald und Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale zudem den Geopark Schieferland gegründet. Ministerpräsident Markus Söder sicherte im Rahmen des Festaktes zudem auch finanzielle Unterstützung vonseiten des Freistaates in Bezug auf die Schaffung des Naturparkzentrums im ehemaligen Gasthof Fels zu. Auch wolle man sich daran beteiligen, die Werbetrommel für den Naturpark Frankenwald zu rühren, so Söder.

Neben dem Jubiläum gab es noch einen weiteren Anlass zum Feiern: die Übergabe der neuen Zertifizierungsurkunde „Wanderbares Deutschland“. Bereits im Jahr 2015 war Frankenwald als erste Region Bayerns überhaupt vom Deutschen Wanderverband als Qualitätsregion Wanderbares Deutschland zertifiziert worden. Die Auszeichnung ist an strenge Vorgaben geknüpft, deren Einhaltung erneut überprüft wurde. Mit Erfolg: Der Frankenwald hat nun die zweite Nachzertifizierung erhalten.

„Die Qualitätsregion ‚Wanderbares Deutschland‘ ist die Champions League, das ist die Königsklasse aller Wanderdestinationen“, so Ute Dicks, Geschäftsführerin des Deutschen Wanderverbandes, bei der Übergabe der Urkunde. „Eine dauerhafte Zertifizierung zu erreichen, das ist eine wahre, nachhaltige Leistung, die von den Bürgerinnen und Bürgern einer Region durchgehalten und gelebt wird. Dafür meinen herzlichen Dank.“

Dass es eine sehr große Herausforderung darstellt, die 43 geforderten Kriterien für die Zertifizierung zu erfüllen, zeigt sich dran, dass es deutschlandweit insgesamt nur sieben Regionen gibt, die diese Auszeichnung bisher erhalten haben. Diesen Erfolg ermöglicht hat die enge Zusammenarbeit von Naturpark Frankenwald, Frankenwald Tourismus und Frankenwaldverein. Insbesondere der Einsatz der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer des Frankenwaldvereins, etwa bei der Beschilderung und Instandhaltung der Wanderwege, trug dazu bei. So war es Ehrensache, dass auch die Vorsitzenden und Wegbetreuer der Ortsgruppen des FWV zum Festakt eingeladen waren.