Hof vor 24 Minuten

Coronavirus

348 Corona-Fälle in Hof vermeldet - Mit zwei weiteren Todesfällen

In Stadt und Landkreis Hof haben sich 348 Bürgerinnen und Bürger neu mit dem Coronavirus infiziert. Dabei sind zwei weitere Todesfälle zu vermelden. Am Freitag, 8. April, finden die nächsten Impfmöglichkeiten ohne Termin in verschiedenen Einrichtungen statt.