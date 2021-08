Für einen 30-Jährigen hat sein Geburtstag Donnerstagnacht (26. August 2021) in einer Arrestzelle geendet, wie die Polizeiinspektion Hof am Freitag (27. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet. Um 19.40 Uhr fand ein erster Einsatz in der Gartenstraße in Hof statt, da sich Anwohner über zu laute Musik aus der Wohnung des 30-jährigen Mannes beschwert hatten.

Die Polizisten beließen es zunächst bei einer Ermahnung und der Anordnung einer Anzeige, sollte sich der Mann nicht leiser verhalten. Gegen 23.30 Uhr wurden die Beamten allerdings ein erneutes Mal auf den Plan gerufen, da "das Maß der Erträglichkeit" überschritten wurde. Sie trafen den 30-Jährigen randalierend und laut herumschreiend in seiner Wohnung vor. Er zeigte sich zudem uneinsichtig und aggressiv, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Ein Alkoholtest ergab knapp ein Promille.

30-Jähriger rastet völlig aus: In Gewahrsam setzt er seine Zelle unter Wasser

In der Zelle angekommen, konnte er sich allerdings nicht beruhigen und schrie stundenlang herum. Trotz engmaschiger Kontrollen gelang es ihm, den Matratzenbezug zu zerreißen und damit die Toilette und den Abfluss zu verstopfen. Über die Toilettenspülung setzte er dann die Zelle unter Wasser. Darüber hinaus verletzte er sich selbst, da er mit seinen Fäusten gegen die Zellenwände und Gitterstäbe schlug.

Erst kurz vor 6 Uhr hatte er sich wieder beruhigt und er konnte entlassen werden. Er erhält eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und wegen unzulässigen Lärms.

Vorschaubild: © Johannes Neudecker (dpa)