Nachdem im Laufe des Montags (9. August 2021) das Nebengebäude einer Recycling-Firma im Hofer Stadtteil Jägersruh Feuer fing und in der Folge völlig ausbrannte, konnten Brandfahnder der Kripo Hof erste Ermittlungen vor Ort vornehmen.

Am Tag nach dem Brand informiert die Polizei über den neuen Stand der Ermittlungen.

Update vom 10.08.2021, 10.10 Uhr: Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung

"Nach bisherigen Ermittlungsstand verursachten zwei Arbeiter den folgenschweren Brand, bei dem sie selbst leichte Verletzungen erlitten", heißt es im Polizeibericht vom Dienstag (10. August 2021).

Die 19 und 20 Jahre alten Männer waren gegen 11.15 Uhr in der Werkshalle mit der Aufgabe betraut, Textilreste zu sortieren und in eine Form zu pressen. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die beiden Männer im Rahmen ihrer Arbeiten auch ein Feuerzeug. Ein Funkenflug setzte daraufhin gelagerte Textilien in Brand. Die Flammen griffen in kürzester Zeit auf das gesamte Nebengebäude über.

Die beiden Arbeiter erlitten bei dem Versuch, das Feuer mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bringen leichte Verletzungen. Die Feuerwehr sicherte bis in die Abendstunden mit einer Brandwache die Überreste der Halle ab.

Update vom 09.08.2021; 14.30 Uhr: Textilballen in Werkshalle gehen in Flammen auf - zwei Arbeiter leicht verletzt

Nach bisherigen Ermittlungsstand entzündeten sich gegen 11.15 Uhr gelagerte Textilballen in der Werkshalle einer Recycling-Firma. Die Arbeiter konnten glücklicherweise schnell das Gebäude verlassen und sich in Sicherheit bringen. Trotzdem erlitten zwei männliche Personen im Alter von 19 und 20 Jahren leichtere Brandverletzungen, die anschließend in einer Klinik behandelt werden mussten.

Die Flammen griffen schnell auf das gesamte Nebengebäude über und führten dazu, dass dieses komplett ausbrannte. Die dunklen Rauchschwaden breiteten sich in der Folge über weite Teile von Jägersruh aus, deren Anwohner durch die Einsatzkräfte vor Ort sowie Radiomeldungen aufgefordert wurden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Feuerwehr versucht derzeit (Stand 14 Uhr) mit einem Großaufgebot von etwa 110 Einsatzkräften die Flammen unter Kontrolle zu halten. Glücklicherweise konnte ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Wohnhäuser verhindert werden. Auch das angrenzende Schützenhaus blieb unversehrt. An der Lagerhalle selbst entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in niedriger sechsstelliger Höhe. Während der Löscharbeiten kommt es zu Verkehrssperrungen im Bereich der Hauptstraße sowie der Döberlitzer Straße. Beamte der Kripo Hof übernahmen die Ermittlungen zu der noch unklaren Brandursache.

Ursprüngliche Meldung vom 09.08.2021, 12.04 Uhr: Großeinsatz der Feuerwehr

Am Montag (09.08.2021) hat sich in einem Stadtteil von Hof an der Saale ein Großfeuer entwickelt. Das bestätigt die örtliche Polizeidienstelle gegenüber inFranken.de. Zuerst hatte das Polizeipräsidium Oberfranken in einer Erstmeldung über den Einsatz informiert.

Mit einem Großaufgebot kämpfen die Einsatzkräfte aktuell im Landkreis Hof gegen ein Feuer in einem Firmengebäude. Laut Polizei Hof wurde gegen 11.20 Uhr die Einsatzzentrale informiert. Das Feuer soll in einem Industriegebäude im Hofer Ortsteil Jägersruh ausgebrochen sein. Dabei soll es sich um eine Recycling-Firma für Papier und Werkstoffe in der Ostendstraße handeln.

Zum Zeitpunkt des Ausbruchs sollen sich Menschen im Gebäude befunden haben, heißt es auf Nachfrage von inFranken.de. Diese konnten sich aber ins Freie retten. Verletzte gibt es aktuell (Stand 11.50 Uhr) keine. Wie Bilder der Bildagentur News 5 zeigen, steht eine schwarze, dicke Rauchwolke über dem Stadtteil. Das brennende Firmengebäude befindet sich an einem Wohngebiet.

Auf Anfrage bestätigt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberfranken gegenüber inFranken.de den Inhalt der brennenden Lagerhalle. Dort werden Textilreste gelagert. Das angrenzende Schützenhaus und ein Wohnhaus auf dem Nachbargrundstück wurden vom Feuer bedroht und mussten von den zahlreichen Einsatzkräften vor Ort geschützt werden. Wie die Stadt Hof gegen 13.30 Uhr berichtet, konnten die Feuerwehren das Feuer unter Kontrolle bringen. "Laut Katastrophenschutz der Stadt Hof besteht keine Gefahr für die Bevölkerng, da in den Hallen keine Gefahrenstoffe lagern", heißt es weiter. Aufgrund der Rauchentwicklung wird die Bevölkerung der Umgebung weiterhin geben, Fenster und Türen zu verschließen.

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken auf Twitter mitteilt, ist die Zufahrt zur Hauptstraße sowie zur Döberlitzer Straße derzeit gesperrt. Die Kriminalpolizei wird nach den Löscharbeiten die Ermittlungen übernehmen.

Vorschaubild: © NEWS5 / Merzbach (NEWS5)