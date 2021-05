Am Dienstag (04. Mai 2021) zogen heftige Sturmböen durch Oberfranken. Ein Blechdach eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße in Helmbrechts konnte diesen nicht mehr Stand halten.

Laut Informationen von NEWS5 mussten Feuerwehrleute, Dachdecker und Einsatzkräfte des THW das Dach Stück für Stück abtragen, da es drohte auf die Straße zu stürzen.

Wegen heftiger Sturmböen: Dach droht auf Straße zu stürzen

"Wir haben es mit einer Flex durchtrennt und dann abgetragen. Die restlichen Blechteile wurden neu befestigt", so Sven Deubler, Zugführer THW Naila. Um das Dach anschließend wieder sturmfest zu machen, wurde es mit einer Plane abgedeckt.

"Die Kollegen sind mit einer Sicherung an der Drehleiter abgesichert", schildert Gruppenführer Benjamin Schmidt gegenüber NEWS5. So ist immer eine Person für die Sicherung, die andere für Arbeiten am Blechdach verantwortlich.