Corona-Zahlen in Tschechien erreichen Rekordhöhe

Regierung reagiert mit weiteren Einschränkungen

Tschechien gilt weiterhin als Corona-Risikogebiet

Corona-Regeln treffen auch Touristen und Pendler

Notstand in Tschechien seit 5. Oktober 2020

Corona-Zahlen in Tschechien steigen auf Rekordhöhe: Bereits seit 5. Oktober 2020 gilt wegen der steigenden Corona-Infektionen in Tschechien der Notstand. EU-weit erreicht Tschechien mit 581,3 Infizierten pro 100.000 Einwohner in den letzten 14 Tagen den höchsten Wert. Die Infektionszahlen steigen jedoch weiter an, weswegen Tschechiens Regierung nun die Corona-Regeln verschärft und sich auf eine weitere Eskalation vorbereitet.

Tschechischer Ministerpräsident befürchtet Zusammenbruch des Gesundheitssystems

Die Regierung in Prag kündigte an, rund 4000 Krankenhausbetten zu kaufen, um Behelfseinrichtungen für einen möglichen Ansturm einrichten zu können. Auf dem Prager Messegelände soll die Armee bereits an diesem Wochenende mit dem Aufbau eines ersten Feldkrankenhauses mit 500 Betten beginnen. Kritiker aus Ärztekreisen merkten an, das Problem sei nicht die verfügbare Bettenzahl, sondern der Mangel an Pflegepersonal.

"Die Zahlen sind katastrophal - es eilt wirklich sehr", sagte Ministerpräsident Andrej Babis der Agentur CTK zufolge vor seinem Abflug zum EU-Gipfel in Brüssel. Er habe über mögliche Hilfen auch mit der bayerischen Seite gesprochen. Nach Medienberichten soll sich Babis in Nachbarländern wie Deutschland und Polen über eine mögliche Aufnahme von Intensivpatienten erkundigt haben, sollte das Gesundheitssystem im Land zusammenbrechen.

Nach Angaben der EU-Behörde ECDC steckten sich in Tschechien binnen 14 Tagen im Schnitt 581,3 Menschen je 100.000 Einwohner an - EU-weit ist das der höchste Wert (Deutschland: 54,6; Frankreich: 307,1).

Corona-Zahlen auf Rekordhöhe - was Touristen und Pendler beachten müssen

Allein am Mittwoch (14. Oktober 2020) wurden in Tschechien 9544 neue Corona-Fälle verzeichnet, wie das Gesundheitsministerium in Prag am Donnerstag (15. Oktober 2020) bekanntgab. Damit erreicht das Land den höchsten Wert an einem Tag seit Beginn der Pandemie. Rund 2700 Menschen werden derzeit in Krankenhäusern behandelt - die Regierung ergreift nun weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus.

Derzeit gelten in Tschechien zwar noch keine Ausgangsbeschränkungen, jedoch sind vorerst alle Lokale geschlossen, Veranstaltungen abgesagt, Schulen haben auf Fernunterricht umgestellt und auch die Maskenpflicht wurde ausgeweitet. Das betrifft auch Touristen und Pendler, sofern man nicht nur zur Durchreise (weniger als zwölf Stunden) nach Tschechien reist.

Tschechiens Corona-Regelungen im Überblick:

Corona-Tests sowie gegebenenfalls Quarantäne sind bei Einreise nach Deutschland verpflichtend

Restaurants, Kneipen und Bars sind geschlossen (ausgenommen Hotels, Hochzeits- und Trauerempfänge)

Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ist verboten

Maximal erlaubt: Treffen von sechs Personen, sowohl drinnen als auch draußen

Sport- und Kulturveranstaltungen sind abgesagt

Museen, Galerien und sonstige Sehenswürdigkeiten, Fitness- und Wellnesseinrichtungen sowie Schwimmbäder sind geschlossen

Maskenpflicht in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, an Haltestellen und in allen Innenräumen (Außer Wohnungen und Unterkünfte)

Weitere Informationen zur Reise nach Tschechien gibt es auf der Website des Auswärtigen Amts. Zusätzlich informiert auch die Deutsche Botschaft in Prag über die Einreisebeschränkungen nach Deutschland.

Die neuen Beschränkungen bergen Risiken vor allem für die Wirtschaft in den Grenzgebieten. Bernard Bauer von der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer (DTIHK) sprach gegenüber der dpa von einer "existenziellen Bedrohung für die Wirtschaft". Vor allem die unmittelbaren Grenzgebiete seien betroffen, da sie wirtschaftlich sehr eng miteinander verflochten wären.

Die Grenze zu Tschechien wurde Anfang Juni geöffnet, der Ansturm blieb allerdings aus. Hintergrund war schon damals der fehlende Tourismus.