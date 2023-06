Ein betrunkener Mann hat sich in der Haustür geirrt und deshalb eine Glasscheibe eingeschlagen. Die Polizeiinspektion in Naila wurde in der Nacht zu Montag (05. Juni 2023) um 3 Uhr zu einem kuriosen Einsatz gerufen.

Wie die Beamten berichteten, vermutete ein Anwohner aus der Kirchstraße einen Einbruch und wählte den Notruf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese fest, dass ein 27-jähriger Mann gegen die Eingangstür eines Hauses schlug. Der Mann hatte sich allerdings wohl lediglich "in der Haustür geirrt".

Naila: "In der Haustür geirrt" - Polizei meldet kuriosen Einsatz in der Nacht

Bei der Aktion des Betrunkenen ging eine Glasscheibe zu Bruch und der Mann verletzte sich an der Hand. Er verhielt sich aggressiv gegenüber der Polizei und stand sichtlich unter Drogeneinfluss. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten außerdem eine geringe Menge Crystal und der Mann wurde zur Polizeiwache gebracht. Auch dort zeigte er sich aggressiv und beleidigte die Beamten.

Der Mann muss sich nun neben Sachbeschädigung, Drogenbesitz und Beleidigung auch noch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

