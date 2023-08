Hof vor 35 Minuten

Verkehrsunfall

Zwei Unfälle an derselben Stelle: Auto kracht in Eckhaus - mehrere Personen verletzt

In Hof passierten an zwei aufeinanderfolgenden Tagen schwere Unfälle an derselben Kreuzung. Die Polizei will nun prüfen, wie die Kreuzung sicherer werden kann.