"Zu einem schweren Verkehrsunfall mit anschließenden Widerstandshandlungen kam es in der Nacht von Freitag (18. August 2023) auf Samstag (19. August 2023) im Stadtgebiet Hof", schreibt die Polizei Hof.

Eine junge Frau (24) fuhr gegen 22.50 Uhr mit ihrem Auto die Hochstraße in Hof in Richtung Kreuzsteinstraße entlang. Auf ihrer Fahrt übersah sie ein Stoppschild. Die Ampel, die tagsüber den Verkehr regeln sollte, war zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet. Ungebremst überquerte die Frau die Kreuzung und prallte mit einem anderen Auto eines jungen Mannes (22) zusammen, das von rechts kam.

Totalschaden an beiden Unfallautos - Ein Mann wurde schwerst verletzt

Durch den heftigen Aufprall drehte sich das Auto des Mannes. Beide Fahrzeuge kamen erst zum Stehen, als sie in einer Hauswand des dortigen Eckhauses gelandet waren. Der Stromverteilerkasten an dieser Stelle wurde "erheblich beschädigt".

Die junge Frau verletzte sich dabei leicht an der Hand und an einem Arm. Der junge Mann hingegen verlor das Bewusstsein und "erlitt schwerste multiple Verletzungen". "Beherzte Passanten griffen sofort ein und bargen den Mann aus dem Wrack". Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus in der Nähe. Kurzzeitig gingen die Rettungskräfte von lebensbedrohlichen Verletzungen aus. Der Mann konnte durch die sofortige Behandlung stabilisiert werden und schwebt nun nicht mehr in Lebensgefahr.

Beide Autos sind Totalschäden. Abgesehen vom Verteilerkasten, ist auch die Fassade des Eckhauses erheblich beschädigt. Die Polizei geht von einem Schaden von mindestens 30.000 Euro aus.

Jugendlicher pöbelt Polizisten an - die Beamten wollten den Unfallort sperren

Die Staatsanwaltschaft Hof wurde von den aufnehmenden Polizeibeamten von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt, leitete aber keine weiteren Maßnahmen ein. Die beiden Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. Anzeichen für eine Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit der beiden Unfallfahrer, etwa durch Alkohol oder andere Substanzen, gab es keine.

Für die Unfallaufnahme wurde die Kreuzung gesperrt, an der der Unfall passiert war. Dabei trat ein 17-Jähriger "äußerst negativ in Erscheinung". Der Jugendliche unterhielt sich mitten auf der Straße mit einem Bekannten, als die Polizei den Bereich mit Pylonen sperren wollte. Die Beamten forderten ihn auf, das Gespräch auf den Gehsteig zu verlegen, damit der Rettungsdienst durchfahren könnte.

Er "missachtete die Anweisungen, begann die Beamten anzupöbeln und wurde zunehmende aggressiver und musste sogar von seinem Bekannten zurückgehalten werden". Er kam weiteren Aufforderungen und einem dann ausgesprochenen Platzverweis nicht nach und musste "durch die Anwendung unmittelbaren Zwanges" auf den Gehsteig gebracht werden.

Jugendlicher war sehr betrunken - und musste die Nacht in der Zelle verbringen

Der sehr betrunkene junge Mann wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Weil er derart aggressiv war, sollte er durch die Polizei gefesselt werden. Daraufhin "wirbelte er mit geballten Fäusten wild um sich." Die Polizei brachte ihn zu Boden und konnte ihn letztendlich fesseln. Dabei beleidigte er die Beamten "mit verschiedenen Kraftausdrücken".

Der Jugendliche hatte einen Polizisten am Arm verletzt. Auch in diesem Fall wurde die Staatsanwaltschaft Hof verständigt und ordnete eine Blutentnahme an., die auch durchgeführt wurde. Nachdem sich der junge Mann beruhigt und den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbracht hatte, wurde er am Morgen seinenAngehörigen übergeben. ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.