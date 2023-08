Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Samstag, 5. August 2023, in Hof an der Saale ist den Beamten eine Autofahrerin aufgefallen. Wie die Polizei Hof mitteilt, wurde bei der 36-Jährigen bei der Kontrolle um 1.37 Uhr in der Plauener Straße deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Daraufhin zeigt sich die Frau aus dem Landkreis Hof mit einem freiwilligen Atemalkoholtest einverstanden. Dieser ergab einen Wert von 1,2 Promille, aus diesem Grund folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus.

Da die Frau ihren Führerschein zu Hause hatte, waren die Polizisten mit ihr auf dem Weg zur Wohnanschrift. Kurz vor Ankunft kam der ebenfalls alkoholisierte, 38-jährige Ehemann der Frau der Streife mitten auf der Fahrbahn entgegen. Er zeigte sich mit den getroffenen polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden, beleidigte die Polizeibeamten und schlug mit der Faust gegen den Streifenwagen. Er erhält eine Anzeige wegen versuchter Sachbeschädigung und Beleidigung, die Frau wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Vorschaubild: © waranyu/Adobe Stock