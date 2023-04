Bereits am Mittwochabend (12. April) kam es zu einer ungewöhnlichen Blockadeaktion mit Fahrrädern an zwei Haustüren in der Zeppelinstraße. Davon berichtet die Polizei Hof.

Am Freitag in der Zeit von 11 Uhr bis etwa 14.30 Uhr kam es erneut in der Ernst-Reuter-Straße in Hof an zwei Mehrfamilienhäusern dazu, dass ein bislang unbekannter Täter jeweils ein Fahrrad mit Gliederketten an die Hauseingangstüren schloss. Der Vorfall wiederholte sich dann gegen 18 Uhr an einem der Mehrfamilienhäuser.

"Ungewöhnliche Blockadeaktion": Was steckt hinter diesen Taten?

Bisher ist "absolut rätselhaft", woher die Fahrräder stammen und aus welchem Grund diese dort an den Haustüren befestigt werden, um diese zu blockieren. Die Fahrräder und auch die verwendeten Schlösser wurden durch die Streifenbesatzungen der Polizei sichergestellt.

Um kurz nach 20 Uhr wurde ein Fahrrad an die Beifahrertüre eines Autos eines Pizzalieferdienstes gekettet. Der Fahrer stieg in sein Fahrzeug ein und fuhr einige Meter, bevor er feststelle, dass etwas nicht stimmte. Da hierbei eine erhebliche Gefahr für den Straßenverkehr entsteht, wird durch die Polizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Die Polizeiinspektion Hof bittet Zeugen, welche den Tathergang beobachtet haben oder die ihre Fahrräder vermissen, sich unter 09281/704-0 zu melden.

Vorschaubild: © Symbolbild: Ruediger Kottmann/www.polizei-beratung.de