Eine 79-jährige Frau wurde am Donnerstagmittag (30. März 2023) Opfer eines Betrugs auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schaumbergstraße in Hof. Die Seniorin wurde von einem Bettler angehalten, der sich als taubstumm ausgab und einen schriftlichen Spendenaufruf in den Händen hielt, wie die Polizeiinspektion Hof berichtet.

Die Frau wollte 10 Euro spenden, aber hatte das Geld nicht passend dabei. Deshalb gab sie dem Bettler einen 50-Euro-Schein, den dieser wechseln wollte. Schließlich ging der unbekannte Mann mit dem Geld zum Wechseln weg, kam jedoch nicht mehr zurück.

Unbekannte geben sich als Bettler in Hof aus

In diesem Zusammenhang wurde auch eine weitere unbekannte Betrügerin an einem Einkaufsmarkt in der Hans-Böckler-Straße polizeilich bekannt. Die Frau trug ein Klemmbrett bei sich und hatte offenbar zuvor gebettelt. Zeugen oder mögliche Opfer werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu wenden.

Die Polizeiinspektion Hof rät zur Vorsicht bei auftretenden Bettlern, insbesondere wenn sie sehr fordernd agieren und aufdringlich werden. Im Zweifelsfall sollten Betroffene die Polizei und das Geschäft informieren.

Vorschaubild: © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild