Ein Streit über die gewünschte Musikrichtung am Samstag (27. Mai) gipfelte in einer handfesten Auseinandersetzung und einer Handverletzung. Die Polizei Hof berichtete davon.

Zwei Mitarbeiter einer Catering-Firma gerieten am gestrigen Samstag gegen 17 Uhr in einer Veranstaltungs-Location in Hof in Streit, da der jeweilige Musikgeschmack zu unterschiedlich war. Ein 49-Jähriger hörte während der Arbeitszeit Musik, die seinem 19-jährigen Arbeitskollegen missfiel.

Zu unterschiedlicher Musikgeschmack: Catering-Mitarbeiter kriegen sich in die Haare

Dieser veränderte die Musikrichtung an der Anlage, was wiederum dem Anderen sehr störte. Er packte den jungen Mann und drückte ihn an ein Küchengerät, sodass dieser am rechten Handgelenk verletzt wurde. Durch den hinzugerufenen Rettungsdienst wurde er behandelt. Er erstattete Anzeige wegen Körperverletzung gegen den 49-Jährigen.

Vorschaubild: © Karl-Josef Hildenbrand/dpa