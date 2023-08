Hof vor 1 Stunde

Wohnungsbrand

Küchenbrand greift auf Wohnung über: Drei Feuerwehrleute und Bewohnerin verletzt

Ein Feuer in einer Wohnung in Hof hat am Montagabend mehrere Menschen verletzt - darunter drei Einsatzkräfte. Der Küchenbrand in dem Mehrfamilienhaus löste einen Großeinsatz aus.