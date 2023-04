Ein ungebetener Patient erschien am Mittwoch in einer Praxis in der Jahnstraße und zog dort seine Hose herunter. Dies teilte die örtliche Polizei mit.

Kurz nach 15.45 Uhr betrat der unbekannte Mann die Praxis und ersuchte bei der Physiotherapeutin einen medizinischen Rat wegen einer angeblich weißen Stelle am Bauch. Den Einwurf der Therapeutin, sich doch an einen Hautarzt zu wenden, überging der Unbekannte, zog seine Hose herunter und zeigte sein Glied. Als ihm Angestellte daraufhin mit der Polizei drohten, flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Berliner Platz.

"Gliedvorzeiger" von Polizei gesucht: So hat er ausgesehen

Der Mann kann als circa 180 Zentimeter groß, circa 30 Jahre alt, schlank, mit kurzen Haaren und blauen Augen beschrieben werden. Bekleidet war er mit einer beigen Winterjacke, Jeans und grauem Basecap. Des Weiteren führte er einen blau/grauen Rucksack mit sich. Über das Gesicht hatte der Unbekannte eine blaue Operationsmaske gezogen.

Zeugen werden gebeten, sich unter 09281/704-0 mit der Polizeiinspektion Hof in Verbindung zu setzen.