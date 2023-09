Update, 07.09.2023: Wohnhaus in Flammen - Tatverdächtiger festgenommen

Am Mittwochmorgen (06. September 2023) sorgte der Brand einer Wohnung in Hof für einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Die Kriminalpolizei Hof hatte die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Jetzt konnten die Ermittler einen Tatverdächtigen festnehmen. Ein Richter erließ am Donnerstagmittag einen Unterbringungsbefehl.

Am Mittwoch, um 5 Uhr morgens, waren einem Zeugen die Flammen im Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Reuter-Straße aufgefallen. Unter gleichzeitiger Evakuierung des Gebäudes und angrenzender Wohnhäuser durch die Polizei brachte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle. Es erlitt niemand Verletzungen, jedoch entstand Sachschaden von zirka 20.000 Euro.

Im Rahmen der Ermittlungen zur erst unklaren Brandursache geriet ein 26-jähriger Hofer ins Visier der Kripo. Nachdem sich der Tatverdacht erhärtet hatte, erfolgte bereits am Mittwochnachmittag seine Festnahme. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof wurde der 26-Jährige am Donnerstagmittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Hof vorgeführt. Da dringende Gründe für eine zumindest verminderte Schuldunfähigkeit des Verdächtigen vorlagen, ordnete der Richter die Unterbringung des Verdächtigen in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Ursprungsmeldung: Brand in Wohnung sorgt für Großeinsatz - mehrere Häuser evakuiert

Am Mittwochmorgen (06. September 2023) sorgte der Brand einer Wohnung in Hof für einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache aufgenommen.

Um 5 Uhr am Morgen verständigte ein Zeuge über Notruf die Feuerwehr. Laut Polizeiangaben hatte der Zeuge Flammen aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Reuter-Straße schlagen sehen.

Feuer in Wohnung in Hof - angrenzende Häuser evakuiert

Die eingesetzten Feuerwehrleute brachten den Zimmerbrand rasch unter Kontrolle. Polizeibeamte evakuierten vorsorglich das betroffene Gebäude und die angrenzenden Wohnhäuser. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge etwa 20.000 Euro.