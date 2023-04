Die Deutschland-Rundfahrt eines Pärchens endete am Autohof Münchberg an der A9. Die beiden seien in einem gestohlenen Auto unterwegs gewesen, welchen sie wenige Tage zuvor in Nordrhein-Westfalen entwendet hätten. Das berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Hof in einer Pressemitteilung vom Samstag (22. April 2023).

Nach Zwischenstopps in Thüringen, Berlin und Hamburg sei die Tour dann durch Beamte der Verkehrspolizei beendet worden. Das Duo habe den Autoschlüssel in einem Tennisclub, in welchem sie vorgegeben hätten, selbst Spieler zu sein, gestohlen. Tatsächlich sei ihr Ansinnen jedoch nur auf die Begehung von Diebstählen ausgerichtet gewesen.

Pärchen stiehlt Auto - und wird beim Autohof Münchberg an der A9 geschnappt

Die weitere Überprüfung der beiden Insassen habe noch weitere strafrechtlich relevante Sachverhalte zu Tage gebracht, so die Polizei. So müsse sich der 32-jährige Mann zusätzlich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie einer Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.

Damit nicht genug, sei ihm der Konsum berauschender Mittel durch einen entsprechenden Gerichtsbeschluss untersagt worden. Deshalb müsse er sich auch wegen eines Verstoßes gegen seine Weisungen während der Führungsaufsicht verantworten. Aufgrund eines zusätzlich bestehenden Haftbefehls sei der Mann in eine umliegende Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden, wo er eine mehrmonatige Haftstrafe absitzen müsse. Daneben hätten noch drei weitere Fahndungsnotierungen von Staatsanwaltschaften aus dem Bundesgebiet bestanden.

Auch seine 32-jährige Lebensgefährtin müsse sich wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten. Zusätzlich sei sie durch die Staatsanwaltschaft Essen zur Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahls ausgeschrieben gewesen. Das Pärchen sei wie "Bonny & Clyde in abgespeckter Variante", so die Verkehrspolizei Hof.

