Schwarzenbach an der Saale vor 35 Minuten

Verkehrsunfall

Vorfahrt genommen: Auto und Transporter kollidieren an Kreuzung zur B289 - eine Person in Klinik

An der Kreuzung zur B289 in Schwarzenbach an der Saale ist es am Mittwochvormittag zum Zusammenstoß eines Autos und eines Kleintransporters gekommen. Eine Person musste zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht werden.