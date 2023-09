Theresienstein: Ein historischer Park mit vielfältigen Freizeitmöglichkeiten in Hof

Der Park Theresienstein in Hof gilt als einer der schönsten Parks in Deutschland – doch was macht ihn so besonders? Wir stellen dir den Park Theresienstein vor und geben dir die wichtigsten Informationen rund um den traditionsreichen Bürgerpark.

Theresienstein in Hof: Ein Bürgerpark mit Geschichte

Er gilt als einer der schönsten Parks Deutschlands und ist zudem der älteste Bürgerpark Bayerns: der Park Theresienstein in Hof. 1819 wurde der Grundstein des Parks gelegt, als die felsige und karge Erhebung "Fröhlichenstein" erstmalig bepflanzt und im Sinne eines Parks gestaltet wurde. 1832 kam dann ein Ausflugslokal hinzu, welches auch heute noch im Sommer als Gaststätte genutzt wird. Optisch erinnert es an ein Fachwerkschlösschen, das gerne als Fotomotiv für Hochzeitspaare genutzt wird.

Über die Jahre entwickelte sich ein mittlerweile circa 70 Hektar großes Erholungsgelände, dessen Namenspatin Königin Therese Charlotte ist, die Frau König Ludwigs I. von Bayern. Diese besuchte die Stadt Hof 1836. Zu diesem Anlass wurde der "Fröhlichenstein" in "Theresienstein" umbenannt.

Dennoch hat sich der Park Theresienstein nicht durch königlichen Einfluss so prächtig entwickelt – verantwortlich sind die Hofer Bürgerinnen und Bürger, die sich für den Park eingesetzt haben und sowohl Geld als auch ihre Grundstücke für die Erweiterung des Parks hergaben. Aufschwung brachte die Landesgartenschau, die 1994 in Hof stattfand. Hierfür wurden unter anderem Landschaftselemente konstruiert, die einem typischen englischen Garten entsprechen.

Theresienstein heute

Der Theresienstein wird als Naherholungsort genutzt, an dem Hofer Bürgerinnen und Bürger und Besucher*innen Energie tanken können. Der Park liegt nur wenige Gehminuten von der Hofer Innenstadt entfernt und bietet sich deshalb für einen kurzen Ausflug in die Natur an.

Durch den Park zieht sich ein komplexes Wegenetz aus schmalen und breiten Fußwegen, die den Park in allen Winkeln erlebbar machen. Gesäumt werden diese von alten Bäumen, Wiesen und Teichen und außerdem von einer Vielzahl an kleinen Pavillons und Plätzen, die die Besucher*innen zum Verweilen einladen. Der Park lässt sich unter anderem auch vom Biergarten des Theresienstein-Gebäudes oder auf einem Spaziergang zum Labyrinth, einer künstlichen Ruine, genießen.

Theresienstein ist auch ein Ausflugs-Tipp, wenn du einmal einen Blick von oben auf die Stadt Hof werfen möchtest. Das geht besonders gut von der Sonnenterasse der Sommergaststätte, aber auch an anderen Flecken im Park. Von der Sonnenterasse aus kannst du deinen Blick über die Ludwigstraße, das Rathaus oder über die Zwillingstürme der Michaelis- und Marienkirche schweifen lassen.

Veranstaltungen im Park Theresienstein

Bereits seit 1989 finden "Promenadenkonzerte im Theresienstein" statt. Dabei handelt es sich um eine Veranstaltungsreihe, bei der an allen Sonntagen von Mitte Mai bis Anfang September, von 11 bis 12 Uhr, Konzerte aufgeführt werden. Hierbei ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei: Das Repertoire reicht von Klassik, über Folklore hin zu Jazz und Blasmusik.

Daneben findet über das Jahr verteilt eine Vielzahl an weiteren Veranstaltungen im Park Theresienstein statt. Wenn die Rosenblüten im Juni in voller Pracht stehen, gibt es das Rosenfest, welches vom Förderverein Botanischer Garten und Theresienstein Hof e. V. verwirklicht wird.

Im Juli findet zudem die "Nacht der Sinne" im Botanischen Garten statt, welche die Besucher*innen mit Musik, Essen und Illuminationen lockt. Des Weiteren wird am zweiten Sonntag nach Pfingsten der Umwelttag veranstaltet, der viele Aussteller in den Theresienstein bringt.

Alle wichtigen Informationen zum Bürgerpark Theresienstein in Hof

Anfahrt: Wenn du den Park Theresienstein besuchen möchtest, parkst du idealerweise am Parkplatz an der Plauener Straße. Diese Parkplätze sind kostenlos und behindertengerecht. Auch wer mit dem Wohnmobil anreist, findet hier ein Plätzchen. Der öffentliche Busverkehr liefert dich ebenfalls an der Plauener Straße ab.

Das sind alle wichtigen Informationen zum Bürgerpark Theresienstein in Hof:

Fazit: Theresienstein - ein historischer Park mit vielfältigen Freizeitmöglichkeiten in Hof

Der Park Theresienstein ist nicht nur der älteste Bürgerpark Bayerns, sondern obendrein auch noch einer der schönsten Parks Deutschlands. Er hat sein Entstehen allein den Hofer Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken, die sich mit viel Hingabe für ihren Park eingesetzt haben und dafür keine Kosten und Mühen scheuten. Heute ist der Theresienstein ein Must-See bei einem Besuch in Hof und dient den Hofer*innen als Naherholungsgebiet.

