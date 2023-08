Botanischer Garten Hof: Eine Reise durch die faszinierende Welt der Pflanzen

Bereits am 1. April 1929 wurde der Botanische Garten Hof gegründet. Die Aufbauarbeiten des Gartens wurden während des Zweiten Weltkrieges vernachlässigt, ab 1958 kam allerdings wieder Schwung hinein. Heute zeigt sich dir ein prachtvoller Garten mit unterschiedlich bepflanzten Quartieren.

Informationen zum Botanischen Garten

Der Hofer Theresienstein ist eine der ältesten von Bürgern angelegten Parkanlagen in Deutschland. In diesem befindet sich auch der 1929 gegründete Botanische Garten. Es gibt den Haupteingang in der Alten Plauener Straße, du kannst allerdings auch über einen Eingang im Bürgerpark Theresienstein in den Botanischen Garten gelangen. Beide Eingänge sind barrierefrei. Am Haupteingang kannst du öffentliche Toiletten finden. Angeleint sind Hunde im Botanischen Garten Hof willkommen. Du kannst deinen Vierbeiner also bei einem Ausflug gerne mitnehmen. Möchtest du mithelfen, das grüne Paradies in Hof zu erhalten, kannst du Mitglied im Förderverein werden. Dieser umfasst bereits über 500 Mitglieder. Mithilfe der Spenden kann die Parkanlage erhalten werden, seltene Pflanzen erworben und neue Beete gestaltet werden.

Reist du mit dem Auto an, musst du von der A93 aus die Autobahnausfahrt "Hof-Ost" wählen. In 5 Minuten bist du bereits beim Botanischen Garten. Parken kannst du kostenlos in Laufnähe. Den Großparkplatz findest du in der Plauener Straße 50, 95028 Hof. Mit dem Stadtbus kannst du mit der Linie 3 oder 4 anreisen. An der Endstation Zoo steigst du aus und kannst den Botanischen Garten anschließend zu Fuß erreichen.

Hier die wichtigsten Informationen für deinen Ausflug in den Botanischen Garten Hof:

Adresse : Alte Plauener Str. 16, 95028 Hof

: Alte Plauener Str. 16, 95028 Hof Öffnungszeiten : Vom 1. April bis zum 31. August von 08:00 bis 20:00 Uhr. Vom 1. September bis zum 31. Oktober von 08:00 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit. Vom 1. November bis zum 31. März geschlossen.

: Vom 1. April bis zum 31. August von 08:00 bis 20:00 Uhr. Vom 1. September bis zum 31. Oktober von 08:00 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit. Vom 1. November bis zum 31. März geschlossen. Telefonnummer : 09281 8157777

: 09281 8157777 Eintritt: frei

Das erwartet dich bei einem Ausflug

Der Botanische Garten Hof hat eine Vielfalt an diversen und prächtigen Pflanzen zu bieten. Eingeteilt ist der Garten ist sogenannte Quartiere. In jedem der Quartiere wird eine Pflanze besonders hervorgehoben. Anhand eines bestimmten Blatt-Symbols kannst du die sogenannte Zeigerpflanze finden, an welcher du einen Erklärungstext und ein Foto der jeweiligen Pflanzenart finden kannst. So kann jede*r ganz nebenbei etwas dazulernen.

In den insgesamt 32 Quartieren kannst du nicht nur zahlreiche Pflanzen finden, sondern auch 8 Kunstwerke. Darunter beispielsweise der "Froschbrunnen" des Hofer Künstlers Alfred Pflüger. Ein weiteres Kunstwerk ist die Steinkugel mit einem Haiku-Gedicht von Ingo Cesaro. Grundlegend lässt sich der Garten in zwei große Bereiche untergliedern. Dazu zählen einmal das geometrisch angelegte Rosarium mit verschiedenen Rosenquartieren und der eher landschaftlich gestaltete Garten. In letzterem gibt es ein Alpinum, einen Seerosenteich, ein Schattenquartier und Prachtstaudenflächen.

Immer wieder gibt es wechselnde Veranstaltungen. So gibt es beispielsweise alljährlich am letzten Sonntag im Juli ein Rosenfest mit zahlreichen spannenden Programmpunkten. Es lohnt sich, regelmäßig in den Veranstaltungskalender zu blicken. Interessiert dich der Botanische Garten und die Pflanzenwelt näher, kannst du eine Führung buchen. Angeboten werden individuelle Führungen für Gruppen oder Schulklassen oder auch für Einzelpersonen. Die Wissensvermittlung wird an die Zielgruppe angepasst und unterhaltsam gestaltet. Insgesamt dauert eine Führung 1,5 bis 2 Stunden und kostet 40 Euro. Zudem gibt es spezielle Führungen für Männer und Frauen. Diese dauern circa 1,5 Stunden und kosten pro Person 10 Euro. Einen Termin für eine Führung kannst du telefonisch unter der 09281 7534898 oder per E-Mail an die info@botanischer-garten-hof.de vereinbaren.

Fazit

Der Botanische Garten in Hof ist ein Muss, wenn du dich für die Natur und Pflanzen interessierst. Mit seiner beeindruckenden Pflanzenvielfalt bietet der Garten dir die Möglichkeit, die Schönheit der Pflanzenwelt zu entdecken und etwas zu lernen. Sowohl für Einheimische als auch für Besucher*innen von etwas weiter weg bietet der Garten eine Ruhe-Oase.

