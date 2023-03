Schwerer Unfall auf der A9 bei Leupoldsgrün: Am Samstagabend (4. März 2023) war ein Kleinbus, besetzt mit zwei Personen und einem Hund, in Fahrtrichtung Norden auf der A9 unterwegs.

Wie Christoph Mai von der Verkehrspolizei Hof informiert, geriet das Fahrzeug kurz vor der Anschlussstelle Hof-West aus bisher ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, traf frontal ein Schild und überschlug sich dann mehrfach. Der Kleinbus drehte sich über alle drei Fahrstreifen und blieb dann stark beschädigt auf der linken Spur liegen. Dass auf der zu diesem Zeitpunkt recht viel befahrenen A9 kein weiteres Auto an dem Unfall beteiligt war, nannte Mai "Glück im Unglück".

Kleinbus überschlägt sich auf A9: Ersthelfer kümmern sich um Verletzte und ihren Hund

Erschwerend hinzu kam die Tatsache, dass sich in dem Unfallfahrzeug auch noch ein Hund befand. Und so konnte man nochmals von Glück sprechen, dass unmittelbar zwei Ersthelfer zur Stelle waren, die die beiden verletzten Insassen aus dem Fahrzeug befreiten, Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiteten und sich auch noch um den Hund kümmerten. Laut Wolfgang Knappe, Einsatzleiter der Feuerwehr Lipperts, geschah dies alles noch bevor die Rettungskräfte überhaupt eintrafen.

Und das war wichtig, denn ein freilaufender Hund hätte für die Verkehrsteilnehmer auf der A9 ein weiteres Risiko bedeutet, erklärt Mai im Interview mit News5 an der Unfallstelle. Auch Knappe gibt zu, dass der Crash bei dem Unfallbild - "Splitter und Fahrzeugteile über alle drei Fahrspuren" - durchaus schlimmer hätte enden können.

Sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei lobten ausdrücklich den Einsatz der Ersthelfer. Wie es den beiden Verletzten ging, war am Samstagabend noch unklar, sie kamen verletzt in ein Krankenhaus. Der beteiligte Hund jedenfalls wurde in Absprache mit den Besitzern von einer bereitwilligen Familie vorübergehend aufgenommen.

Die A9 war in Fahrtrichtung Leipzig für längere Zeit gesperrt und es bildete sich ein größerer Rückstau. Erst nach circa einer Stunde konnte der Verkehr zweispurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.