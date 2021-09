Am Donnerstagmorgen (16. September 2021) wurde die Gefährlichkeit von sogenannten Kräutermischungen "wieder einmal deutlich", wie die Polizeiinspektion Hof am Freitag (17. September 2021) berichtet. Kurz vor 10.30 Uhr wurde ein Rettungsdienst in den Wittelsbacher Park gerufen, da sich dort ein bewusstloser Mann befand.

Nachdem der 30-Jährige aus seiner Bewusstlosigkeit aufgewacht war, musst er heftig brechen. Im Krankenhaus gab er dann an, eine Kräutermischung geraucht zu haben. In seiner Unterhose konnten dann noch einige Gramm der verbotenen Substanz gefunden und sichergestellt werden, so die Polizei. Wie sich herausstellte, war der Mann erst am Mittwoch (15. September 2021) aus der Haft entlassen worden. Er musste zur Beobachtung im Klinikum verbleiben und erhält eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.