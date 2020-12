Im Frhjahr whrend der ersten Corona-Welle beruhigten die Bewohner und die Mitarbeiter des Seniorenheims in Zeil die Brger der Stadt mit einem groen Plakat, das an einem Balkon hing: "Uns geht's gut", lie das Haus die Zeiler mit berdimensionalen Buchstaben wissen. Die Vorbergehenden sahen es und waren froh. Keine Corona-Flle im Altenheim , das mitten in der Stadt liegt.