Es ist die Horrorvorstellung von vielen Menschen. Mitten in der Nacht bricht ein Feuer in den eigenen vier Wänden aus. Mitte der Woche geschah genau das in Zeil am Main. Gegen 1.20 Uhr alarmierte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Nacht vom 26. auf den 27. Januar 2021 den Notruf.

Als die Feuerwehr kurz darauf am Haus in der Bamberger Straße eintraf, war schnelles Handeln erforderlich. Das Gebäude stand bereits in Flammen, mehrere Bewohner mussten aus dem oberen Stockwerk des Hauses gerettet werden.

Nichts ist mehr wie es war

Seitdem ist für die Bewohner des Hauses nichts mehr wie vorher. Alle drei Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind unbewohnbar, das Inventar wurde Raub der Flammen. Sieben Menschen verloren ihr Zuhause. Die Betroffenen mussten von jetzt auf gleich bei Verwandten und Freunden unterkommen. So auch Beatrice C. - die 27-Jährige besaß plötzlich "nur noch die Kleider, die sie auf dem Leib trug", wie ein Kollege der jungen Frau im Gespräch mit inFranken.de erzählt.

Völlig selbstlos war sie es offenbar auch, die dabei half, dass keiner der Bewohner ernsthaft verletzt wurde. Am Ende musste Beatrice C. mit der Drehleiter gerettet werden und ambulant medizinisch behandelt werden.

Mit ihren 27 Jahren steht die junge Frau - genauso wie die anderen Bewohner des ausgebrannten Hauses - jetzt vor dem Nichts. Nicht einmal ihr Handy oder der Autoschlüssel blieben der 27-Jährigen. Mit einem Telefon der Feuerwehr rief die Zeilerin schließlich um halb Zwei in der Nacht bei ihrer Chefin an, um ihr von der misslichen Lage zu berichten und mitzuteilen, dass sie am nächsten Morgen nicht zur Arbeit nach Bamberg kommen könne. "Dann war die Nacht natürlich vorbei", erzählt Sabine Schiller, Leiterin des Hotel Europa in Bamberg, im Gespräch mit inFranken.de.

Hilfsbereite Mitmenschen starten Spendenaktionen

Schnell war Sabine Schiller, ihrem Geschäftspartner Christian Hollstein und den Mitarbeitern klar: Wir wollen helfen. "Wir wollten als Arbeitgeber möglichst schnell und unbürokratisch unterstützen", sagt Hollstein. Und so wurde innerhalb kürzester Zeit eine Spendenseite mit dem Namen "Hilfsaufruf für unsere Mitarbeiterin Beatrice" erstellt und geregelt, dass Mitarbeiterin Beatrice C. finanzielle Unterstützung erhält. Zahlreiche Mitarbeiter und Kollegen von Beatrice C. hätte seitdem "im Rahmen ihrer Möglichkeiten" geholfen.

Auch in Zeil am Main ist Mitte der Woche eine Welle der Hilfsbereitschaft losgebrochen, um alle Bewohnern des gesamten Hauses zu unterstützen. Die Betreiber des örtlichen Fitnessstudios "Mainfitness" haben am Tag nach der Brandnacht die Facebookgruppe "Wir helfen euch" gegründet, um Spenden aller Art zu sammeln. Innerhalb kürzester Zeit kamen hierüber Sachspenden, wie Kosmetik, Kleidung und Haushaltsgegenstände zusammen.

In den Räumen des Zeiler Fitnessstudios türmen sich seitdem die Spenden der hilfsbereiten Mitmenschen, wie Janina Weinhold erzählt. Die Betreiberin des "Mainfitness" ist begeistert von der Hilfsbereitschaft. "Es ist irre", sagt Janina Weinhold. "Ich habe auch schon geweint, weil ich so gerührt war." Ebenso zwei der betroffenen Bewohner. "Die haben Rotz und Wasser geheult, als sie die Spenden gesehen haben", erzählt Weinhold. Obwohl schon mehrfach Spenden abgeholt wurden, sei der Raum immer noch voll. Es komme immer wieder Neues dazu.

Solidarität ist bemerkenswert

Zeils Bürgermeister Thomas Stadelmann bedankte sich noch in der Nacht bei den Einsatzkräften, als er an den Einsatzort gerufen wurde. Parallel zu den Spendenaktionen läuft aktuell die Suche nach einem neuen Zuhause. Stadelmann kennt nach eigener Aussage die Bewohner, hat auch einen persönlichen Bezug zum Haus. "Ich habe umgehend auch meine Hilfe angeboten", sagt der Bürgermeister auf Nachfrage von inFranken.de. "Es ist so fantastisch zu sehen, wie die Menschen zusammenhalten". Vor allem in der aktuellen Situation sei die Solidarität bemerkenswert.

Zwei Spendenkonten wurden eingerichtet - so können Sie helfen

Wenn Sie jetzt auch die vom Brand betroffenen Bewohner aus Zeil am Main unterstützen wollen, nutzen Sie gerne die beiden Spendenkonten, die inzwischen eingerichtet wurden.