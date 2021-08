Am Mittwoch (04. August 2021) war eine Gruppe Fahrradfahrer von Bayreuth in Richtung Würzburg unterwegs. Als die vier Personen gegen 09.30 Uhr auf Höhe des Kreisabfallzentrums bei Wonfurt im Kreis Haßberge waren, kippte ein 71-jähriger Radler aufgrund einer medizinischen Ursache vom Fahrrad.

Wie die Polizeiinspektion Haßfurt am Donnerstag (05. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, blieb der Mann regungslos auf dem Weg liegen. Die sofort verständigten Rettungskräfte und Polizeibeamten konnten den 71-Jährigen glücklicherweise reanimieren. Schwer verletzt wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.