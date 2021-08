Zell am Main vor 25 Minuten

Angriff

Versuchter Totschlag: 50-Jährige sticht 31-Jähriger mit Messer in den Bauch

In Zeil am Main hat eine 50-Jährige aus dem Kreis Bamberg einer 31-Jährigen in den Bauch gestochen. Die Tatverdächtige ist nun in Untersuchungshaft.