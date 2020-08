Fußball pur in Großbardorf

Auch in diesem Jahr bietet der Bayerische Fußball-Verband (BFV) wieder seine BFV-Ferien-Fußballschulen an. In den Sommerferien können fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche vom 2. bis 4. September am Sportgelände des TSV Großbardorf ihrem Hobby nachgehen.

Teilnehmen können alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 7 bis 14 Jahre. Was den Nachwuchs erwartet? Geniale Tricks und Techniken, coole Turniere und Spiele, neue Freunde, Top-Trainingsausstattung, qualifizierte und geschulte Trainer und vieles mehr. Vor Ort werden die Fußball-Talente täglich von 9 bis 17 Uhr betreut. Für Mittagessen, Obst und ausreichend Getränke ist gesorgt.

Hochwertige Ausrüstung

Zusätzlich erhalten die Kinder eine hochwertige Ausrüstung (Trikot, kurze Hose, Stutzensocken und einen Trainingsball), einen Turnbeutel sowie eine Trinkflasche.

Dies alles bietet der BFV zum Preis von 130 Euro für drei Tage (Geschwisterkinder zahlen 120 Euro). Weitere Informationen und die Anmeldung findet man im Internet unter www.bfv.de/ferien. red