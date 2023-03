Update 06.03.2023, 11.50 Uhr: Durchnässter Mann von Insel gerettet - BRK veröffentlicht rührendes Dankeschön

"Nur durch Ihre Hilfe und den vielleicht ein oder anderen Schutzengel ist nichts Schlimmeres passiert." So bedankte sich die Mutter eines 25-Jährigen bei den Helfern, die ihren Sohn Mitte Februar von einer Baggersee-Insel in Sand am Main gerettet haben. Das BRK veröffentlichte die rührende Dankes-Botschaft nach Rücksprache mit der erleichterten Frau. "Ich möchte mich auch im Namen meines Sohnes von ganzem Herzen bei Ihnen allen bedanken."

Auf Bitte der Mutter des Geretteten soll das BRK das Dankeschön an alle beteiligten Rettungskräfte weiterleiten. Neben dem Roten Kreuz rückten auch Kräfte der Feuerwehr, Polizei und zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus, um den völlig durchnässten jungen Mann von der Insel zu holen.

Am 19. Februar gelangte ein 25-Jähriger aus weiterhin unbekannten Gründen auf eine Baggersee-Insel in Sand am Main. Der Mann war wohl nach einer Faschingsparty in seine missliche Lage geraten. Wie das genau geschehen konnte, das liegt auch rund drei Wochen nach dem Vorfall im Dunkeln. Der Gerettete selbst kann sich an die Umstände nicht mehr erinnern. Laut dem BRK waren 50 Einsatzkräfte beteiligt, um den Verirrten in Sicherheit zu bringen. Am Ende gelang dies mit einem Boot der Wasserwacht.

Ursprungsmeldung: "Völlig durchnässt und alleine im Dunkeln": Einsatzkräfte retten Mann von Baggersee-Insel

Ein 25-Jähriger ist am Sonntagabend (19. Februar) in Sand in Wassernot geraten. "Trotz aller Dramatik ging der Notfall für den jungen Mann dank des schnellen Einsatzes von mehr 50 Einsatzkräften letztlich glimpflich aus", berichtet das Bayerische Rote Kreuz (BRK). Er kam mit einer leichten Unterkühlung und einem "tüchtigen Schrecken" davon.

Um 19.18 Uhr hatte die Integrierte Leitstelle (ILS) Schweinfurt mehrere Einheiten der BRK-Wasserwacht, der DLRG, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an den Sander Baggersee alarmiert, wie Johannes Rennert, Einsatzleiter der Wasserwacht Haßberge, berichtete.

Ohne Erinnerung durchnässt auf Baggersee-Insel: Rettungskräfte rücken aus

Kurz zuvor hatte sich der in Not geratene Mann selbst per Handy über Notruf bei der Leitstelle gemeldet. Ohne konkrete Erinnerungen, wie er dorthin gekommen ist, berichtete er am Telefon, sich völlig durchnässt auf einer Insel des Baggersees zu befinden. Den genauen Ort konnte er allerdings nicht nennen.

Bereits wenige Minuten nach Eingang des Notrufes waren erste Einheiten der Schnelleinsatzgruppe der BRK-Wasserwacht-Ortsgruppen aus Sand, Haßfurt und Eltmann vor Ort und machten sich mit einem Rettungsboot auf die Suche nach dem Anrufer. Auch die Feuerwehren aus Sand und Zeil waren alarmiert und rasch zur Stelle. Die FFW Zeil ließ ebenso ihr Rettungsboot zu Wasser.

Feuerwehreinsatzleiter Andreas Winkler, Kommandant der FFW Sand, konnte sich von der Leitstelle über Handy mit dem Anrufer verbinden lassen und versuchte so, in der Dunkelheit den genauen Standort des in Not geratenen Mannes herauszufinden. Dabei sollte der Mann das Licht seines Handys immer wieder an- und ausschalten, damit er von den Einsatzkräften von den Ufern aus erkannt werden konnte.

Wasserrettung holt Mann von Inselbereich an der "Matern"

Das gelang nach kurzer Zeit, sodass sich die Wasserwacht Sand mit ihrem Rettungsboot zu dem Inselbereich an der sogenannten "Martern" im nördlichen Bereich des Baggersees, unweit des Mains, begab. Dort konnten sie den 25-Jährigen um 19.45 Uhr in Obhut und in ihr Boot aufnehmen und schließlich quer über den See zum Südufer bringen, wo sich angrenzend an einen Parkplatz eine Anlegestelle befindet.

Dort wurde der völlig durchnässte Mann kurz darauf vom Rettungsdienst in Empfang genommen und gemeinsam mit einem Notarzt in einem bereitstehenden Rettungswagen untersucht. Bis auf eine geringfügige Unterkühlung kam der Mann ansonsten mit dem Schrecken davon. Er wurde nach medizinischer Erstbehandlung zur weiteren Untersuchung und Überwachung ins Krankenhaus Haßfurt gebracht, wie Moritz Miederhoff, BRK-Einsatzleiter Rettungsdienst, mitteilte.

Bei den Einsatzkräften herrschte Erleichterung, dass der in Not geraten Mann schnell gefunden werden konnte und keine größeren Verletzungen erlitt. Zudem vergewisserten sich Retter nach Worten von Rennert, dass sich keine weiteren Personen im Bereich des Baggersees in Not oder gar im Wasser befinden. Der 25-Jährige konnte glaubhaft versichern, dass er ohne weitere Begleitung in die missliche Lage geraten war.

Rekonstruktion des Geschehenen: Erinnerungen des Mannes in Not undeutlich

Im Einsatz waren die BRK-Wasserwachten aus Sand, Eltmann und Haßfurt, die DLRG aus Schonungen (mit insgesamt 25 Helferinnen und Helfern), die Feuerwehren aus Sand und Zeil (insgesamt 16 Einsatzkräfte), ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie die beiden BRK-Einsatzleiter Rettungsdienst und Wasserwacht. Auch Beamte der Polizeiinspektion Haßfurt waren vor Ort.

Wie genau der Mann, der deutlich alkoholisiert gewesen ist, in die Notlage geriet, war zunächst unklar. Ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte zufolge hatte er offenbar die Faschingsparty am Altmain in Sand besucht. Das Festgelände grenzt unmittelbar an den Baggersee an.

