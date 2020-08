Rentweinsdorf vor 2 Stunden

Selbstversuch

Rundflug in einem Fliegengewicht : FT-Volontär in einem Ultraleichtflugzeug über den Haßbergen

Die Maschine wiegt nur knapp viermal so viel wie der Fluggast selbst. Thermische Böen sind also spürbar – ein mulmiges Gefühl beim Start in Sendelbach ebenfalls. Am Flugplatz vor Ort können Interessenten ihren Flugschein machen.