Eine 19-jährige Autofahrerin war am Montag (23. August 2021) gegen 10.45 mit ihrem Wagen von Eltmann in Richtung Trossenfurt unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam die junge Frau auf einer geraden Strecke nach einer scharfen Linkskurve nach rechs von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Wie die Polizeiinspektion Haßfurt am Dienstag (24. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, war die 19-Jährige nach aktuellem Stand allein an dem Unfall beteiligt. Die junge Frau wurde durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt, konnte sich aber noch selbst aus dem Auto befreien. Hinzugekommene Ersthelfer betreuten sie. Anschließend wurde die junge Frau mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Bamberg geflogen. An ihrem Auto entstand ein Totalschaden.

