Starker Rauch drang am Montagnachmittag aus der Altstadtgarage in Eltmann und ließ Schlimmes vermuten. Ein aufmerksamer Augenzeuge setzte gegen 16.45 Uhr einen Notruf ab, worauf die Integrierte Leitstelle (ILS) Schweinfurt mit dem Stichwort "B4 - Brand Tiefgarage" Alarm auslöste. Am Einsatzort in der Bamberger Straße konnte aber glücklicherweise rasch Entwarnung gegeben werden.

Unter der Einsatzleitung des Eltmanner Kommandanten Fabian Hümmer suchten zwei Trupps unter Atemschutz die Tiefgarage vollständig ab, konnten jedoch kein offenes Feuer oder Brandspuren entdecken. Vielmehr fanden die Einsatzkräfte einen Pulverlöscher, welcher offensichtlich mutwillig und ohne erklärbaren Grund betätigt worden ist. Die ausgetretene Pulverwolke sorgte für den "Rauch".

Wie bei dem Alarmstichwort "B4" üblich wurde ein Großaufgebot mit rund 100 Einsatzkräften der Feuerwehren aus Eltmann, Limbach, Eschenbach, Ebelsbach, Steinbach, Zeil sowie der Werksfeuerwehr Schaeffler und der Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UG-ÖEL) alarmiert. Weiterhin waren auch Kreisbrandrat Ralf Dressel, Kreisbrandinspektor Georg Pfrang und Kreisbrandmeister Thomas Neeb sowie ein Fachberater des Technischen Hilfswerkes (THW) Haßfurt, der Rettungsdienst des Roten Kreuzes und eine Streife der Polizeiinspektion Haßfurt vor Ort. Die Kräfte im Bereitstellungsraum konnten den Einsatz bald abbrechen, während die Feuerwehr Eltmann erst nach eineinhalb Stunden zurück an ihrem Standort war.

Die Nachforschungen des sachbearbeitenden Polizeibeamten waren schließlich von Erfolg gekrönt. Ein 15-Jähriger Jugendlicher aus Eltmann, der mit Freunden unterwegs war, konnte als Verursacher ermittelt werden. Es wird geprüft, ob der ermittelte Tatverdächtige an den Kosten des Einsatzes beteiligt werden kann. Der Staatsanwaltschaft Bamberg wird in jedem Fall der Vorgang als Anzeige vorgelegt.