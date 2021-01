Die bekannteste Rammstein-Coverband " Stahlzeit" kommt nach Ebern-Eyrichshof

kommt nach "Stahlzeit" gastiert beim " Rösler Open Air-Festival" am 31. 07.2021

Highlights: Pyrotechnik, durchdachte Choreografien und düstere Kostüme

Die Band "Stahlzeit" steht für die sogenannte "Neue Deutsche Härte", einem Untergenre der Musikrichtung Metal, und gilt als erfolgreichste und spektakulärste Rammstein-Tribute-Band Deutschlands. Ihre Bühnenshow ist ebenfalls dem großen Vorbild nachempfunden und beinhaltet spektakuläre Pyrotechnik, kombiniert mit durchdachten Choreografien und düsteren Kostümen.

Wenn auf Schloss Eyrichshof die "Stahlzeit" anbricht: brachiales Feuerwerk aus Schweiß, Feuer und Rammstein-Spirit

Die Pyroshow wird so kompromisslos und spektakulär umgesetzt, dass man bei Stahlzeit die Hitze bis zu den entferntesten Plätzen spüren kann. Schweiß, Feuer und diese einzigartige Energie fährt den Besuchern während der rund zweieinhalbstündigen Show durch Mark und Bein.

Stahlzeit zollt mit einer gigantischen neuen Show den Originalen Tribut und verneigt sich vor der international bekannten Metal-Band Rammstein. Mit enorm großem Aufwand kreiert die Band seit fast 15 Jahren Shows der Superlative. Ein Team aus rund 30 Personen reist mit 2 Nightlinern und mehreren Trucks durch Europa.

Nirgendwo anders lässt sich der Spirit von Rammstein so hautnah erleben. Die neue Show "Schutt + Asche-Tour 2021" ist mit einer neuen Setliste und vielen Weiterentwicklungen zu erleben. Die neuen Hits von Rammstein sind mit im Gepäck und selbstverständlich auch die älteren Klassiker.

Das Rösler Open Air-Festival 2021: Ein vielfältiges Line-up

Neben "Stahlzeit" stehen auch noch weitere Acts auf dem Line-Up Plan des Rösler Open Air-Festivals. Besucher können sich auf weitere bekannte Acts freuen. Unter anderem haben der deutsche Sänger Ben Zucker und das bekannte Country-Duo "The BossHoss" dem Festival zugesagt. Man kann gespannt sein, welche weiteren Künstler noch bekannt gegeben werden.

Das Schloss Eyrichshof, mit seiner malerischen Kulisse, ist beliebter Sommerspielort namhafter Künstler. Auch diesen Sommer warten wieder besondere Konzerterlebnisse auf sie. Unter anderem werden ihnen musikalische Richtungen wie Rock, Pop und Singer/Songwriter geboten.

Im Jahr 2021 sind viele weitere Konzerte, Festivals und kulturelle Großveranstaltungen in Franken geplant. Einen Überblick der Highlights finden sie hier.

Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltungsdaten zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels korrekt waren. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es allerdings zu Verschiebungen oder Absagen kommen.

